Hollywood-Star hört Schlager

Oscarpreisträgerin Reese Witherspoon outet sich als Schlagerfan. In einer Instagram-Story teilte sie den Song "Es lebe das Leben" von Maria Voskania mit den Worten "Oh this one is 100", was so viel heißt wie "Oh, der hier ist klasse." Das ist auf jeden Fall ein Riesenkompliment, auf das Maria Voskania sicher sehr stolz ist.

Immerhin hat Reese stolze 25 Million Follower auf Instagram und zählt zu den Top Schauspielerinnen Hollywoods.

Reese Witherspoon (l.), Maria Voskania (r.) picture-alliance / Reportdienste SWR Picture Alliance

Der Song "Es lebe das Leben" von dem Album "Magie" aus dem Jahr 2017 ist aber auch ein wunderschöner Song und hat das positive Feedback aus Amerika definitv verdient.

Über Reeses Kompliment freute sich nicht nur Maria, sondern auch ihre Fans. Voller Dankbarkeit repostete Maria viele Beiträge und bedankte sich für all die lieben Nachrichten, die sie erhalten hat.