Bella Wilhayn singt unter anderem als Backgroundsängerin für Künstler wie Howard Carpendale. In der Pandemie trifft sie der Lockdown der Veranstaltungsbranche ebenso hart wie ihre Kollegen.

Wer bin ich? Name: Bela Wilhayn Alter: 27 Jahre Beruf: Musikerin und Backgroundsängerin für Künstler wie Howard Carpendale

Neben Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann und Großveranstalter Arnulf Woock gewährt uns Backgroundsängerin Bella nach nun mehr einem Jahr Lockdownkrise in der Musik-und Medienbranche Einblicke in ihre persönliche Gefühlswelt.

Die Bühne ist ihr Zuhause: Wäre der Lockdown nicht allgegenwärtig, würde Bella Wilhayn wohl gerade mit Künstlern wie Howard Carpendale auf Tour für unvergessliche Live-Momente sorgen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / POP-EYE/H.Urs | POP-EYE/H.Urs

"Was ich mir wünschen würde? Dass wir als Branche einfach noch mehr gesehen werden und das auch wirklich als Beruf und nicht irgendwie als "die machen ein bisschen Spaß"!" Bella Wilhayn im Interview zu SWR Schlager

Als erfahrene Studio- und Backgroundsängerin fehlen Bella seit der Pandemie nahezu 75-80 Prozent ihrer Einnahmen. Ein paar wenige, coronakonforme Jobs als Backgroundsängerin oder für Aufnahmen im Studio und ihr Erspartes retten die Musikerin derzeit über die lange Durststrecke der anhaltenden Corona-Pandemie hinweg.

Papa André Franke, ein erfolgreicher, deutscher Musiker und musikalischer Leiter, stärkt ihr dabei familiär den Rücken. "Ich weiß, dass es vielen auch noch ganz anders geht. [...] Da bin ich wirklich dankbar!", sagt die 27-Jährige reflektierend. "Ich glaube, das Schlimmste ist echt diese Perspektivlosigkeit".

Trotz großer Betroffenheit, Zukunftsängsten und Unsicherheiten bleibt für Bella dennoch eine Sache von großer Bedeutung:

"Ich finds total schön, dass wir wieder mehr zusammengerückt und menschlich zusammengekommen sind, auch wenns mal nicht um den Job geht. Dass wir füreinander da sind." Bella Wilhayn

