Am 18. Mai 2021 ist der deutsche Diversity-Tag. Aber was genau bedeutet eigentlich das Wort "Diversity"? Und wie vielfältig und divers ist eigentlich die Welt des Schlagers? Wir haben das für euch mal etwas genauer unter die Lupe genommen.

Was ist der Diversity-Tag?

In diesem Jahr wird unter dem Hashtag #Flaggefürvielfalt der neunte deutsche Diversity-Tag gefeiert. An diesem Tag soll auf die Vielfältigkeit der Gesellschaft im Allgemeinen und in der Arbeitswelt im Speziellen aufmerksam gemacht werden.

Was versteht man unter "Diversity"?

Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff "Diversity"? Gemeint ist damit die aktive Förderung und Akzeptanz der Vielfalt der Menschen. Wir sind nicht alle gleich – und das ist auch gut so. Hinter "Diversity" verbergen sich deshalb ganz unterschiedliche Aspekte wie Alter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, ethnische Herkunft und Nationalität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung sowie sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. In all diesen Dimensionen unterscheiden wir uns als Menschen. Und genau diese Unterschiede sind es, die die Vielfalt in unserer Gesellschaft ausmachen.

Diversity im Schlager

Wir wollen den Diversity-Tag zum Anlass nehmen um uns zu fragen: Wie vielfältig und divers ist eigentlich die Schlagerwelt? Denn im Schlager ist jede*r willkommen – und es ist noch ganz viel Platz für jede Menge verrückte Vögel und bunte Menschen, die alle auf ihre eigene Art und Weise einzigartig sind! Wir haben mal bei Kerstin Ott nachgefragt, was für sie Vielfalt bedeutet:

Vielfalt ist für mich, wenn jeder so leben darf, wie er leben möchte und das auch von anderen um einen herum akzeptiert wird. Und Vielfalt bedeutet für mich auch, dass die Menschen nicht immer alle gleich aussehen. ... Es muss auch nicht immer hinter vorgehaltener Hand passieren, dass man anders ist, finde ich. Da sollte man einfach zu stehen und ich hoffe, dass sie anderen das dann auch respektieren können.“ Kerstin Ott

Statement von Kerstin Ott, was für sie Vielfalt bedeutet. SWR, Facebook , 11.5.2021, 11:17 Uhr

Altersgrenzen gibt es im Schlager nicht

Schauen wir mal auf das Thema Alter in Sachen Diversity: Mittlerweile sind Stars aller Alterstufen vertreten. Der wohl jüngste Schlagersänger ist Miguel Gaspar. Mit seinen gerade einmal 12 Jahren stand er schon mit Vanessa Mai, Thomas Anders und Florian Silbereisen auf der Bühne und startet gerade mit den Schlagerkids richtig durch. Junge Musiker und Musikerinnen in ihren 20ern wie Sarah Lombardi, Daniel Sommer oder Julian Reim verpassen dem Schlager-Genre neue Beats und frische Sounds. Doch auch Schlagerlegenden wie Howard Carpendale oder auch Roland Kaiser sind aus der Schlagerwelt nicht wegzudenken und haben mittlerweile Kult-Status erreicht. Es ist genau dieses Zusammenspiel aus dem frischen neuen Wind und der jahrelangen Musikerfahrung und einzigartigen Stimmen, die die Vielfalt des Schlagers ausmachen.

Florian Silbereisen mit Julian Reim bei den Schlagerchampions 2020. picture-alliance / Reportdienste dpa-Zentralbild/ Britta Pedersen

Schlagerstars aus aller Welt

Auch in Bezug auf die Herkunft unserer Schlagerstars ist große Vielfalt geboten. Das schöne Land Italien wird unter anderem von unserem sympathischen Italiener Giovanni Zarrella vertreten. In seinen Liedern lässt er uns an der italienischen Lebensweise teilhaben. Auch andere europäische Länder sind vertreten: Matt Stoffers und Eloy de Jong stammen beide gebürtig aus den Niederlanden, Julia Lindholm verzaubert regelmäßig mit ihrem schwedischen Akzent und der Brite Ross Antony bringt englische Partylaune mit. Auch das Nachbarland Schweiz ist unter anderem mit Beatrice Egli, Francine Jordi und Luca Hänni gut vertreten, genauso wie Österreich mit DJ Ötzi, Nik P. und Andreas Gabalier. Doch im Schlager sind nicht nur andere Länder, sondern auch andere Kontinente vertreten: Howard Carpendale ist gebürtiger Südafrikaner und Semino Rossi kommt aus Argentinien. Doch egal welche Nationalität die Stars haben, sie alle verbindet die Liebe zur Musik.

Regenbogenfarben in der Schlagerwelt

Imago POP-EYE

Die Schlagerherzen schlagen bunt! In Bezug auf Diversity ist die sexuelle Orientierung immer wieder ein großes Gesprächsthema. Doch viele Schlagerstars zeigen ganz offen: Liebe ist Liebe, da gibt es keine Unterschiede. Diese Botschaft sendete auch der Ex-Feuerherz-Star Matt Stoffers, als er sich im Jahr 2020 outete. Auch Ross Antony teilt mit seinen Fans, wie glücklich ihn sein Ehemann Paul Reeves macht. Eloy de Jong hat gemeinsam mit seinem Partner eine Tochter und lässt seine Fans an seinem Familienglück teilhaben. Und auch Kerstin Ott ist glücklich mit ihrer Frau Karolina verheiratet. In ihrem Song "Regenbogenfarben" mit Helene Fischer spricht sie das Thema sexuelle Orientierung auch sehr offen an und landete damit einen riesen Erfolg. Sie alle gehen als Vorbilder voran und zeigen uns: Die Liebe zwischen zwei Menschen ist einfach etwas wunderbares, ganz egal, welches Geschlecht man liebt.

Er und er, zwei Eltern die ihr Kind zur Kita bring'n. Sie und sie, tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal. Liedzeilen aus dem Song "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott und Helene Fischer

Diese wichtige Botschaft spiegelt sich auch in der wachsenden LSBT*Q-Community wider, die sich für Gleichberechtigung und Akzeptanz jeder sexuellen Orientierung und Identifikation stark macht. Die Abkürzungen stehen für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer. Die Menschen in dieser Community ist es wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass jeder Mensch ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft ist und das die sexuelle Identität oder Orientierung keine Rolle spielt. Und das zeigt sich auch in der Musikwelt: Nicht nur die Schlagerwelt wird immer bunter, sondern auch der Eurovision Songcontest wurde in den letzten Jahren immer vielfältiger. Als internationaler Musikwettbewerb ist er mittlerweile zu einem großen Vorbild in ganz Europa in Punkto Vielfalt und Diversity geworden. Und damit zeigt er, dass letztendlich nur eins zählt: die Liebe zur Musik.