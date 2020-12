Am 18. Dezember feiert ein ganz besonderes Kleidungsstück seinen Ehrentag, denn da ist der "Tag der hässlichen Weihnachtspullover". Zu diesem Anlass schauen wir uns die schönsten Pullover der Stars an.

Wir haben ihn vermutlich fast alle in unserem Kleiderschrank - den Weihnachtspullover, auch gerne "Ugly Christmas Sweater" genannt. Mal mit einem riesigen Weihnachtsbaum, mal mit einem Rentier und mal mit Lametta und kleinen Kugeln verziert. Das Motto "weniger ist mehr" findet hier eher keine Anwendung. Je mehr kitschige Weihnachtsmotive, desto besser. Sind wir mal ehrlich - einen Schönheitspreis gewinnen die meisten dieser Pullover nicht. Und trotzdem lieben wir sie! Sie verbreiten Freude und gute Laune und und gehören einfach zum Weihnachtsfest dazu!

Viele unserer Schlagerstars verbreiten mit den bunten Pullovern Weihnachtsstimmung. Mit niedlichen, witzigen und einfach fröhlichen Motiven outen sich manche der Stars immer wieder als richtige Weihnachtsfans.

Beatrice Egli ist im Weihnachtspullover-Fieber

Schlagerstar Beatrice Egli hat nicht nur einen Weihnachtspulli. Sie begeisterte letztes Jahr gleich mit einer ganzen Auswahl an weihnachtlichen Motiven: Von einem süßen Lebkuchenmann mit Weihnachtsmütze über einen geschmückten Weihnachtsbaum bis hin zu einem Rentier mit herausstehender roter Nase. Bei Beatrice kommen alle Pullover-Fans auf ihre Kosten. Und sie vervollständigt ihr Rentier-Outfit sogar noch mit roter Nase und Geweih. Auch dieses Jahr zeigt sie sich ihren Fans auf Instagram wieder im bunten Weihnachtspulli mit einem süßen aufgenähten Lebkuchenmännchen. Sie ist eben ein echter Vollblut-Weihnachtsfan!

Ross Antony als Weihnachtself

Auch Ross Antony zeigt sich zur Weihnachtszeit in den schönsten Weihnachtspullovern. Dieses Jahr zeigt sich der gut gelaunte Brite in einem Rudolph-Pullover. Man hat sogar den Eindruck, dass kleine Lichter am Geweih leuchten. Vielleicht sind es aber auch nur Lichtreflexionen, wir wissen es nicht. Aber zutrauen würden wir es Ross auf jeden Fall. Schon im letzten Jahr präsentierte sich Ross Antony in einem Weihnachtspulli. Und das sogar im Partner-Pulli mit seinem Mann Paul Reeves. Als Weihnachtself und Rudolph zeigen die beiden, was die "Weihnachtspullover-Welt" so alles zu bieten hat.

Vincent Gross in Weihnachtsstimmung mit Hund Britney

Vincent Gross zeigt uns in seinem Feed auch den etwas klassischeren Look. Mit vielen Mustern, Herzen, Schneeflocken und Punkten ist er hier ein würdiger Vertreter der Weihnachtspullis wie wir sie kennen und lieben. Aber auch auf diese etwas klassischeren Modelle haben sich lustige Weihnachtstiere eingeschlichen. Wir können sowohl Pinguine, als auch einen Dackel erblicken. Bei Hunde-Papa Vincent ist das keine Überraschung. Seiner Hündin Britney zog er dieses Jahr auch schon ein Weihnachtsoutfit an und posiert gemeinsam mit ihr im Schneemann-Pullover. Ein absolutes Weihnachts-Traumpaar! Der schweizer Sänger rief kürzlich seine Comunity dazu auf zu schätzen, wie viele Weihnachtspullis er besitzt. Scheinbar können wir uns noch auf viele weitere lustige Weihnachtspulli-Bilder freuen! Wir sind jedenfalls sehr gespannt.