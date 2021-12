per Mail teilen

Egal ob zur Weihnachtsparty oder für gemütliche Festtage - mit unseren Weihnachtsplaylists mit Hits von Schlagerstars wie Andreas Gabalier, Helene Fischer oder Ramon Roselly ist für alle was dabei.

Kuschelig: Die SWR Schlager - COZY XMAS Playlist

Wenn ihr die passenden Weihnachtslieder für einen gemütlichen Nachmittag auf dem Sofa sucht, dann ist die COZY XMAS Playlist genau die richtige für euch.

In ihr findet ihr die schönsten und aktuellsten Weihnachtshits unserer Schlagerstars. Mit dabei sind Marie Reim, Ramon Roselly, Eric Philippi, Helene Fischer, Andreas Gabalier, Julia Lindholm und noch viele mehr.

Macht Stimmung: Unsere SWR Schlager - XMAS PARTY Playlist

Ihr seid in Party-Laune und sucht Musik zu der ihr richtig feiern könnt? Dann solltet ihr unbedingt in unsere XMAS PARTY Playlist reinhören! Wir versprechen euch, da kann niemand mehr die Füße still halten.

Rockige Weihnachtslieder und eine Auswahl der coolsten Schlagerhits, die auf keiner Party fehlen dürfen, geben der Playlist den Mega Drive! DJ Ötzi, Stereoact, Beatrice Egli oder Pietro Lombardi heizen die Bude bei euch garantiert auf!