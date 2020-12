Was wäre Weihnachten ohne Helene Fischer? Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder auf die Sängerin am 25. Dezember freuen, allerdings mit einer etwas anderen Helene Fischer-Show im Gepäck.

Im Jahr 2020 läuft und lief so einiges anders als sonst. Umso schöner, dass wir nicht auf "Die Helene Fischer-Show" an Weihnachten verzichten müssen. Doch dieses Jahr erwartet uns eine ganz besondere Ausgabe der beliebten TV-Sendung: ein Best-of mit den Höhepunkten der vergangenen Shows!

Highlights aus den letzten neun Jahren "Die Helene Fischer-Show"

Wir freuen uns auf einen besonderen Abend mit vielen tollen Momenten aus den letzten neun Jahren Helene Fischer-Show. Auch wenn die Sendung in diesem Jahr aufgrund von Corona ein wenig anders ausfällt als in den vergangenen Jahren, so führt uns Helene Fischer trotzdem persönlich durch den Abend. Die Sendung wird am 25.12.2020 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist direkt im Anschluss in der ZDF-Mediathek verfügbar.

"Die Helene Fischer-Show - Meine schönsten Momente": Die Auftritte dieser Stars sind mit dabei

Wir können uns u.a. auf die Auftritte von Mark Forster, Maite Kelly, Kerstin Ott, Barbara Schöneberger und vielen weiteren nationalen und internationalen Stars freuen. Schaut hier in unserer Bildergalerie, welche Stars mit dabei sind.

Helene Fischers ganz persönlichen Lieblinge

Die Sängerin und Entertainerin hat sich viel Zeit genommen, um ihre schönsten Momente herauszusuchen. Dabei ist eine vielfältige und vor allem sehr persönliche Auswahl entstanden, die von Schlager und Musicals bis hin zu Pop und Rock reicht. Neben musikalischer Unterhaltung steht auch noch jede Menge Artistik und Akrobatik auf dem Programm. Bei "Die Helene Fischer-Show - Meine schönsten Momente" sollte für jeden etwas dabei sein.

Ich bin gespannt, ob die Zuschauer dieselben Favoriten haben wie ich und freue mich schon jetzt darauf, mein Publikum und all die lieben Menschen vor, auf und hinter der Bühne bald auch endlich live wiederzusehen. Helene Fischer

Jubiläumsshow: 10 Jahre "Die Helene Fischer-Show"

"Die Helene Fischer-Show" feiert dieses Jahr ihren 10. Geburtstag. Eigentlich sollte die Jubiläums-Show vor einem Live-Publikum in Düsseldorf aufgezeichnet werden. Durch Corona war dies leider nicht möglich. Helene Fischer fiel es nicht leicht, die Show, wie wir sie kennen, abzusagen. Doch die Sängerin freut sich auf diese Spezialausgabe und auch wir können uns so noch einmal von unseren Lieblingsauftritten verzaubern lassen. Passend also zum Jubiläum ein Rückblick auf die vergangen neun Jahre.