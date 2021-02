per Mail teilen

Ikke Hüftgold bekommt jetzt Konkurrenz von Matthias Distel. Der Produzent und Partysänger hat angekündigt künftig auch als Matthias auf der Bühne zu stehen.

Angekündigt hatte er eine Überraschung, doch damit haben seine Fans wohl nicht gerechnet. Matthias Distel singt jetzt nicht mehr nur noch Partyschlager als Ikke Hüftgold. Perücke und Trainingsanzug hängt er erst einmal an den Nagel und konzentriert sich auf sein neues Projekt.

Big Brother hat sein Leben verändert

Ich habe eine riesen Chance bekommen... Matthias Distel auf Instagram

In seiner heute veröffentlichten Instagram-Story blickt Matthias Distel zurück auf das vergangene Jahr und auch auf seinen Auftritt in der TV-Show Big Brother. Diese habe sein Leben auf den Kopf gestellt und irgendwie auch wieder gerade gerückt. Dann die Corona-Pandemie mit vielen Ängsten, aber auch mit Hoffnung. Er habe sehr viel Zeit gehabt über sich selbst nachzudenken. Das Ergebnis: Matthias Distel fängt noch mal neu an.

Deutschrock-Album kommt im Herbst

Bereits im November soll sein erstes Deutschrock-Album auf dem Markt kommen. Zwei Songs sind schon im Kasten. Die erste Single kommt schon bald und heißt "Freak".

Ich möchte jetzt noch mal meinen Traum leben. Matthias Distel auf Instagram

Ist dies das Aus für Ikke Hüftgold?

Was wird aus Ikke Hüftgold? Diese Frage bewegt natürlich seine Fans. Doch die müssen keine Angst haben. Ikke bleibt Ikke und sobald es auf Mallorca und am Goldstrand wieder los geht steht der Partysänger wieder auf der Bühne. Das hat Matthias Distel heute fest versprochen.