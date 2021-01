Christian Polanc tanzte schon in "Let's Dance" mit zwei Schlager-Ladies: Maite Kelly und Vanessa Mai. Nun ist er mit Michelle in ihrem Musikvideo "Vorbei, Vorbei" vor der Kamera.

Christian Polanc tanzte sich 2007 zusammen mit Maite Kelly, in der Fernsehshow "Let's Dance" auf den ersten Platz. Zehn Jahre später - 2017 - tanzte er in der gleichen Show zusammen mit Vanessa Mai, dabei schafften sie es auf Platz 2 des Wettbewerbs. Mit beiden Schlager-Ladies gab Christian nicht nur eine top Figur ab, sondern auch immer eine top Performance. Nun tanzt er mit dem dritten Schlagerstar zusammen: Michelle.

Christian Polanc führt Michelle - oder umgekehrt?

"Vorbei, Vorbei" heißt Michelles neuester Song. Aber vorher geht es im Musikvideo nochmal richtig zur Sache. Heiß und sexy - so präsentieren sich die beiden. Die Tanzszenen sind so, wie man es von Christian Polanc kennt und erwartet. Und Michelle steht ihm in nichts nach: einfach zwei tolle Tänzer. Schaut es euch an!