So nah war man an Andrea Berg noch wie in der Dokumentation "Andrea Berg Backstage - Der Mensch hinter dem Star". Die läuft am 21.11 um 23:00 Uhr im SWR Fernsehen.

Andrea Berg zeigt sich in der SWR Dokumentation von ihrer ganz privaten Seite. Begleitet wird sie auf ihrer "Mosaik"-Tour und gewährt dabei viele Einblicke - auch in ihr Leben hinter der Bühne. Am 21.11, um 23 Uhr zeigt das SWR Fernsehen die 45-minütigen Dokumentation nochmal - dabei kommt Ihr Andrea so nah wie noch nie. Vorab könnt Ihr Euch schon mal einzelne Ausschnitte angucken, da steigt doch die Vorfreude auf Samstag direkt. Das Management von Andrea Berg: Ohne das Management von Andrea Berg läuft nichts. Mit dabei: Andreas Ehemann. Andrea Berg und ihre Fans: Einmal beim Soundcheck dabei sein? Andrea Berg lässt ihre Fans vor dem Auftritt ganz nah an sich ran - ein ganz besonderer Moment. Andrea Berg und ihre Band: Seit mehr als zehn Jahren ist die Band zusammen unterwegs und harmoniert nicht nur auf der Bühne... Die Show-Tänzer von Andrea Berg: Show-Tänzer dürfen bei ihren Auftritten auch nicht fehlen. DJ Bobo arbeitet als künstlerischer Direktor zusammen mit Curtis Burger, der für Choreografie und das Bühnenbild zuständig ist. Zusammen sorgen sie für eine unvergessliche Show. Andrea Berg und ihre Familie: Immer an der Seite von Andrea Berg ist ihre Familie: Ihr Onkel Pitti begleitet sie auf all ihren Konzerten und unterstützt sie. Aber auch ihre Tante Gerda ist mit auf Tour. Sie kümmert sich um die Kostüme.