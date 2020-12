Bei der diesjährigen Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" trat Beatrice Egli in einem wundervollen weißen Kleid auf! Ganz klar: Sie war der diesjährige "weiße Engel".

Habt ihr es schon bemerkt? Nahezu jedes Jahr bei der Fernsehshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen gibt es Stars, die engelsgleich in weißer Abendgarderobe die Bühne betreten. Doch es sind keineswegs immer dieselben Stars, die in weißem Gewand den Advent einläuten und uns verzaubern. In den letzten Jahren traten die verschiedensten Stars in weißem Outfit an. Wir schauen zurück auf ein paar "weiße Engel".

Dauer-Engel Ella Endlich

Doch es gibt einen Star, auf den ist jedes Jahr Verlass: Ella Endllich. Sie trägt seit etwa elf Jahren bei jeder Adventsfest-Show ein neues, aber stets weißes Abendkleid. Und jedes Jahr sieht sie bezaubernd aus. Mal in Glitzer, mal in schlichtem Weiß: Ella überrascht jedes Jahr mit ihrem Kleid aufs Neue, nur die Farbe bleibt gleich. Wir zeigen die schönsten Bilder von Ella Endlich in ihren weißen Engelskleidern.

Wir sind sehr gespannt, ob Ella ihre Tradition aufrecht erhalten wird und auf welchen "weißen Engel" wir uns dieses Jahr bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" freuen dürfen!