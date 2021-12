Amira Pocher gesteht: “Ich werde auch oft zu Sachen gedrängt!” | ON MAI WAY

Sie hat Oliver Pochers Herz mit einem Swipe erobert, nun ist sie seine Ehefrau. Amira kann aber mehr als Sidekick ihres Mannes zu sein: Mama, Podcasterin, Influencerin und vielleicht auch Laufband-Ass?



“Humor muss er haben” – sowas Ähnliches muss wohl im Tinder-Profil von Amira Pocher gestanden haben. Die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher hat in der Dating-App genau richtig geswiped! Auf zwei Schwangerschaften folgten zwei Kinder. Nun ist Amira als Olis Herzdame auch in der Öffentlichkeit zu sehen, und hat sich nach mehreren Sidekick-Auftritten zu einer Selfmade-Frau entwickelt. Die gebürtige Österreicherin hat es mindestens so faustdick hinter den Ohren wie ihr Ehemann: Mit scharfer Zunge und dem Herz am richtigen Fleck macht sie sich im Internet sowohl Freunde als auch Feinde. Vor allem Influencer*innen kommen bei den Pochers nicht besonders

gut weg. Natürlich nicht alle, aber viele werden doch das eine oder andere Mal durch den Witz-Kakao gezogen. Entstanden ist bei dem Bashing auch der Rapsong "Influenza", in dem Amira und Oli als ihre Alter-Egos "Straßenkatze" und "Straßencobra" mit Influencern abrechnen – erfolgreich wohlgemerkt! Manchmal weiß Amira auch selber nicht, wen ihr Mann als nächstes auf dem Kieker hat. Sie bezeichnet sich selbst auch als Influencer*in – aber da steht aber noch einiges mehr auf ihrer Visitenkarte! Podcasterin, Moderatorin und natürlich Mama! Ihre zwei Jungs sind bei Amira immer Prio Nummer 1! Nebenher baut sie weiterhin Backstein für Backstein ihre Karriere auf, nippt an ihrem Lieblingsgetränk Wasser, trägt sich ganz locker flockig Lippenbalsam auf und läuft galant gemeinsam mit unserer Laufband-Queen Vanessa Mai in den Sonnenuntergang. Oder wird das Märchen doch kein Happy End haben? Vielleicht ist bei ON MAI WAY auch eher der Weg das Ziel.