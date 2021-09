Aaron Troschke muss leiden: Hass-Liebe mit Vanessa Mai I ON MAI WAY

Vom Praktikant zum Laufband-Gast: Mit Aaron Troschke geht’s unter die Gürtellinie – Vanessa Mai nimmt ihn richtig ran, denn Rache ist ja bekanntlich süß…

Man merkt schnell: Aaron Troschke ist nicht auf den Mund gefallen! Doch wer ist dieser Frechdachs eigentlich? Tankstellenaushilfe, Kioskbesitzer, Fernseh-Kandidat, YouTube-Phänomen – Aarons Lebenslauf spricht Bände. Bekannt wird er 2012 durch seinen legendären Auftritt in der Quizshow “Wer wird Millionär?”, wo er bei Günther Jauch 125.000 Euro absahnt. Auch bei “Promi Big Brother” hat er eine Glückssträhne und verlässt die Show 2014 als strahlender Gewinner. Auf seinem YouTube-Kanal "Hey Aaron!!!" erreicht er Millionen Follower. Mit Mikrofon und Kameramann bewaffnet, stellt er Promis und Normalos lustige Fragen und nimmt sie auf die Schippe – das kommt natürlich nicht immer gut an. Auch Vanessa Mai und Aaron Troschke verbindet eine Hass-Liebe: 2018 war Aaron Vanessas Praktikant und hat bei den Mai-Fans für ordentliche Verwirrung gesorgt. Jetzt will sich Vanessa rächen und dreht den Spieß um: Wie schlägt sich der sonst so schlagfertige Aaron auf dem Laufband? Warum wurde er von Sylvie Meis verklagt? Und vor wem hat er so richtig Schiss? Und hat er wirklich in 3 Stunden 42 Shots getrunken?