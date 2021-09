10 Mio. Follower und Dieter Bohlens Kumpel: Alles über TikTok-Star Falco Punch! I ON MAI WAY

Laufband statt TikTok: Falco Punch ist einer der erfolgreichsten TikToker Deutschlands. Wie fühlt es sich an, wenn einem mehr als 10 Millionen Menschen folgen? Und was geht da mit Dieter Bohlen?

Falco Punch ist fame: Mehr als 10 Millionen Menschen folgen ihm auf der Kurzvideo-Plattform TikTok. Er sprudelt vor Ideen und dreht mit seinem Handy kreative Clips, die seine Fans weltweit lieben. Wer mit TikTok bisher nichts anfangen kann, wird bei dieser On Mai Way-Folge jedenfalls ganz viel Insiderwissen über einen der erfolgreichsten TikToker Deutschlands erfahren! Als Content Creator ist es ihm wichtig zu betonen: Man wird nicht einfach über Nacht TikTok-Star, dahinter steckt sehr viel Arbeit. Für den gelernten Tischler kommt in einer Großstadt leben nicht in Frage, er feiert das Landleben in Schleswig-Holstein und schöpft dort die Inspiration für seine Videos. Vanessa Mai will wissen: Wie ist Falco zu seinem Künstlernamen gekommen? Und welche Rolle spielt eigentlich Pop Titan Dieter Bohlen in seinem Leben? Dafür läuft sie mit ihm durch sein bewegtes und musikalisches Leben – wie immer auf dem Laufband!