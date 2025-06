Mathias interessiert sich schon fast sein ganzes Leben für das Design der DDR. Von Mitropa Kannen bis zu diversen Trabant-Modellen: Über die Jahre hat er eine umfangreiche Sammlung zusammengetragen. Sein Zuhause ist eine Zeitreise zurück in die DDR-Zeit.

Mehr Platz für DDR Design im kleinen Bauernhaus

Doch für all diese Dinge brauchte er Platz. Platz, den er in seiner DDR-Plattenbauwohnung in Dresden nicht hatte. Deswegen kaufte er sich ein altes, kleines Bauernhaus in Ortrand. Der kleine Ort liegt an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Günstig war es, bot mit einer angrenzenden Scheune viel Platz, doch es war auch fast abrissreif.

Charakter des Hauses erhalten

Mathias sanierte das Haus im Osten weitestgehend in Eigenleistung. Den Charakter des Gebäudes wollte er dabei unbedingt erhalten. Deswegen behielt er die typischen niedrigen Decken und stellte das Außenbild des Hauses wieder her. Komplett mit Fensterläden und Holzverkleidung des Obergeschosses. Die Innenwände gestaltete er mit Lehmputz.

Sanierung in Eigenleistung

All das war für Mathias eine große Herausforderung. Beruflich hatte er nie mit Gebäudesanierungen zu tun. Er ist gelernter Koch und arbeitet mittlerweile in der Verwaltung. Das Bauernhaus hatte für Mathias so manche Überraschung parat: So fand er unter der Türschwelle eine alte Quecksilberflasche. Diese vergrub man früher, um die Bewohner zu schützen – ein uralter, sehr seltener Aberglaube.

Hommage an DDR-Design: Vom Trabbi bis zur Kaffeekanne

Sein altes Bauernhaus geht eine sehenswerte Symbiose mit Möbeln und Objekten aus der DDR-Zeit ein. Es wirkt fast wie eine Zeitkapsel.

Angefangen von den ikonischen Kaffeekannen von Margarete Jahny, über die begehren Kugellautsprecher von Karl Clauss Dietel bis hin zu Fahrzeugen wie dem ersten Trabant P50 und dem kultigen Krause Duo. Auch ein Trabant 501 befindet sich in seinem Besitz – von Mathias umgerüstet zur de luxe-Variante. Natürlich fehlen auch die berühmten Möbel aus den Hellerauer Werkstätten nicht. Nach manchen Dingen im DDR-Design suchte Mathias jahrelang auf Flohmärkten und im Internet.

Bad, Schlafzimmer und Anbau passen ins Design-Konzept

Selbst das Bad ist komplett im DDR-Stil gehalten. Auch seine Gemälde und Grafiken aus der DDR-Zeit entfalten auf den Lehmputzwände eine besondere Wirkung. Noch weiter zurück in der Geschichte geht es im Schlafzimmer. Dieses ist im Stil der 1940er Jahre gehalten. Natürlich auch mit historischem Bett.

Anbau als Musikzimmer

Besonders stimmungsvoll ist der Anbau, welchen Mathias zu seinem Musikzimmer umgestaltet hat. Am liebsten hört er alte Grammophon-Platten oder Musik von Tonbandgerät der tschechischen Firma Tesla aus den 1980er Jahren.

Matthias träumt von einem DDR-Museum

Pläne hat Mathias noch viele. Irgendwann möchte er die Scheune zu einem Kino umgestalten. Vielleicht eröffnet er auch ein kleines DDR Museum. Er hat schließlich viel zu zeigen. Doch schon jetzt ist für Mathias sein DDR Zuhause die Erfüllung eines Lebenstraums.

Drei Beispiele, was die Objekte in Mathias' Haus auszeichnet:

Die Möbel

In den Hellerauer Werkstätten wurden bereits seit dem 19. Jahrhundert Möbel gefertigt, die auch Anfang des 20. Jahrhunderts schon mit ihrem Design für Aufsehen sorgten.

In der DDR wurde hier das „Möbelprogramm Deutsche Werkstätten“ gebaut. Ein modulares Möbelsystem, gestaltet vom Designer Rudolf Horn. Heute Kult.

Die alten Möbel aus Hellerau, besitzen den klassischem Mid-Century-Look. Auch Mathias hat sie in seinem Wohnzimmer stehen und sie sind heute wieder begehrte Objekte für Interior-Designer.

Die Lautsprecher

Die Kugellautsprecher des Designers Karl Clauss Dietel bekamen ihre außergewöhnliche Form, damit man sie in jede Richtung drehen kann. Die Produktion scheiterte beinahe, da kein Hersteller für die Kugeln gefunden werden konnte – bis ein Hersteller von Globen ins Lautsprecherbusiness einstieg.

Die Kannen

Das Geschirr von der Designerin Margarete Jahny wiederum kennen viele unter dem Namen „Mitropa-Geschirr“, denn es wurde in den Speisewagen der Reichsbahn eingesetzt. Aber nicht nur dort. Es war auch in zahlreichen Hotels, Restaurants, Cafés zu finden. Robust war es und vor allem sehr leicht stapelbar.