Mitten im Westerwald lebt MariaTheresia in ihrer Jurte. Auf einem eigenen Grundstück und mit offizieller Baugenehmigung. Für sie ist die Jurte der ideale Weg, um in engem Kontakt mit der Natur zu leben.

Seit sie bei den Sami am Nordkap war, geht MariaTheresia der Traum vom Leben in einer Jurte nicht mehr aus dem Kopf. Schon davor war sie jahrelang mit dem Wohnmobil unterwegs, auf der Suche nach einem Zuhause, das ihren Vorstellungen entspricht. Die Nähe zur Natur, das „Außen“ zu spüren, war ihr schon immer wichtig. Bevor sie sich mit dem Wohnmobil auf den Weg machte, wohnte sie in einem ganz normalen Haus auf 220 m².

Vom Wohnmobil zur Jurte

Nachdem sie ein Grundstück im Westerwald gekauft hatte, lebte MariaTheresia zunächst weiter in ihrem Wohnmobil. Strom und Wasser bekam sie von freundlichen Nachbarn. Auf der Suche nach einem Jurten-Bauer, wurde sie schließlich in Tschechien fündig. MariaTheresia bezeichnet sich selbst sich als „Erleberin“, muss alles erst mal ausprobieren und die Chemie muss stimmen, damit sie die für sie richtige Entscheidung treffen kann. Deshalb verbrachte sie vor dem Kauf auch erst mal eine Nacht in einer der Jurten.

Baugenehmigung für eine Jurte

Für die Baugenehmigung der Jurte reichte MariaTheresia einen kompletten Antrag mit Haus, Carport und Jurte beim Bauamt ein. Die Pläne stießen auf Interesse und Wohlwollen des zuständigen Bauamtsmitarbeiters. Er gab ihr den Tipp, die Jurte auf dem 1.300 m² großen Gelände als Nebengebäude zu deklarieren. Und so ist auch ihre Planung: Neben der Jurte will sie später mal in einem Lehmhaus wohnen. Die Bodenplatte für dieses geplante Haus ist auch schon gegossen. Die Jurte soll dann Büro, Seminarraum und Übernachtungsmöglichkeit für Familie und Freunde werden. Dass die Jurte jetzt vor dem eigentlichen Hauptgebäude errichtet wurde, ist für die Behörde kein Problem. Allerdings darf so ein Nebengebäude nicht dauerhaft bewohnt sein. Da MariaTheresia als Coach und als dreifache Oma oft unterwegs ist und außerhalb oder bei den Enkeln übernachtet, ist auch das kein Problem.

In der Jurte gibt es auch Strom

Ursprünglich sind Jurten mobile, fensterlose Zelte, die in wenigen Stunden auf- und abgebaut werden können. Die Variante von MariaTheresia steht allerdings auf Fundamenten aus Beton-Pflanzsteinen, die Bodenplatten sind fest verschraubt. Bevor der Fußboden mit Hanffasern gedämmt wurde, wurden Stromleitungen verlegt, denn auf die Errungenschaften der Zivilisation will MariaTheresia trotz ihrer Liebe zur Natur nicht verzichten.

Viele Schichten zur Isolierung

Jahreszeiten und Wetter erlebt MariaTheresia in ihrer Jurte unmittelbar: Wenn es draußen kalt ist, überträgt sich die Temperatur schnell nach innen – auch wenn die Außenwände der Jurte mit einer Filzschicht, zwei Wollschichten zur Isolation, einer Drainage-Schicht und einer wasserabweisenden Polyesterschicht überzogen sind. Schnee auf der Jurte wiederum isoliert vor Kälte und macht es innen gemütlich. Im Winter heizt MariaTheresia mit einem handelsüblichen Holzofen. Wind und Sturm können dem Rundbau nichts anhaben, weil er keinen Angriffspunkt bietet. Wenn im Sommer die Hitze groß ist, öffnet MariaTheresia ihr Decken- und Seitenfenster oder die Haustür und die Wärme kann entweichen. Je nach Qualität und Ausstattung kann man Jurten für einen vierstelligen Betrag bekommen. MariaTheresia hat für ihre Jurte rund 40.000 Euro bezahlt.

Minimalismus: Reduziertes Wohnen

Was nicht in die Jurte passt, hat MariaTheresia eingelagert oder in ihrem Wohnmobil untergebracht, das unter dem großen Carport auf dem Grundstück steht. Dort ist auch ihr Bad mit Dusche, Waschbecken, WC und Waschmaschine. Die Wände ihres „Badezimmers“ sind mit Lehmstampf gebaut. Der Lehm kommt vom eigenen Grundstück, das Stroh von den Nachbarn. Verputzt sind die Wände mit einem Kalk-Quark-Gemisch. Das Kasein im Quark wirkt wie Klebstoff. Die Duschkabine hat MariaTheresia mit Marmormehl verputzt. Das macht die Wand wasserdicht und Putzen überflüssig. Unter dem begrünten Carport-Dach befindet sich auch ihr Technikraum für Wasser und Strom und eine Außenküche.

Bad, Toilette und Außenküche sind in Nebengebäuden

Die schönsten Nebengebäude sind für MariaTheresia aber ihre Fasssauna mit der Außendusche und der Komposttoilette. All ihre Nebengebäude sind immer in Gemeinschaft gebaut worden, denn Gemeinschaft ist MariaTheresia ein Riesenthema: zusammen aktiv sein, etwas gemeinsam entstehen lassen. So sei man auch nicht allein, wenn gerade sonst niemand da ist. MariaTheresia fühlt sich mit allen Menschen verbunden. Ganz wie Christian Morgenstern es formuliert hat: „Zuhause bin ich da, wo ich verstanden werde.“