Mitten in der rheinland-pfälzischen Eifel steht sie plötzlich: die Westernranch von Doc Heck. Von der Straße aus kaum zu erkennen, öffnet sich aus einer anderen Perspektive auf einmal ein ganzer Straßenzug im Western-Style. Auf einer Ranch zu leben, war schon immer ein Kindheitstraum von Doc Heck. 2013 hat er diesen Traum in die Tat umgesetzt und mit dem Bau seiner „Shiloh“-Ranch begonnen. Immer wieder hat er seitdem Bauteile ergänzt.

Wildwest-Stadt nach eigenen Vorstellungen

Bei der Gestaltung seiner kleinen Western-Stadt ließen ihm die Behörden freie Hand. Da er in der Nähe eines Wasserschutzgebiets gebaut hat, wurde sein Vorhaben lediglich dahingehend noch mal genau geprüft. Beim Bau wurde Doc Heck vor allem von regionalen Unternehmen unterstützt, die all seine Ideen und Vorstellungen mit riesigem Engagement umsetzten. Gebaut sind die Wildwest-Häuser in Holzrahmenbauweise. Auf der Ranch leben mittlerweile auch Texas Longhorn Rinder, Pferde und Hühner. Das gesamte Gelände mit Wohngebäuden, Weiden und Stallungen umfasst eine Fläche von1,2 Hektar.

Vorbild für Inneneinrichtung: 450 Episoden Bonanza

Bei der Innengestaltung der seines Saloons hat sich Doc Heck von den Bonanza-Filmen aus seiner Kindheit inspirieren lassen. Immer wieder nutzte er die Filme als Vorlage bei der Suche nach Tapeten, Lampen und Möblierung. Jedes Detail ist bewusst gestaltet: So bat er die Handwerker beim Verputzen der Wände absichtlich etwas ungenauer zu arbeiten, damit der richtige, rustikale Look entsteht. Die verwendeten Hölzer wurde allesamt noch einmal individuell bearbeitet. So wirken sie wie frisch aus dem Wald geschlagen.

Ein Leben mit Ranch und Pferden in der Eifel

Seit seiner Jugend ist Doc Heck passionierter Westernreiter. Die Ranch und die Weiten der Eifel geben ihm die Möglichkeit, diesem Hobby nachzukommen. Auf dem Gelände ist genug Platz für Pferdeställe und Weiden. Das Landleben ist für Dr. Heck, wie er eigentlich heißt, ein erholsamer Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Chirurg.

Die Ranch bewohnt Doc Heck gemeinsam mit seiner Frau. Von Anfang an war die Westernranch so geplant, dass immer genügend Platz für Gäste ist. Freunde und Familie nutzen dies gerne. Seine beiden Töchter sind mittlerweile erwachsen und ebenfalls regelmäßig zu Besuch. Anfänglich war das Domizil als Wochenendhaus geplant. Mittlerweile ist Doc Heck komplett in die Eifel gezogen, um wie ein Cowboy auf „Shiloh“ seinen Kindheitstraum zu leben.

Das Anwesen ist nicht zu mieten.