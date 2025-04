Annette und Bernhard wollten ein Haus, das individuell ist und einen besonderen Charme hat. Deshalb haben sie ihr Haus einfach selbst gebaut. Es ist wandelbar, alternativ und ein bisschen schräg – und das ganz bewusst.

Alternativ und individuell: ein kleines Haus in der „Indianersiedlung“

Über die Jahre haben sich die Vorstellungen und Bedürfnisse von Annette und Bernhard immer mal wieder verändert. Kein Problem, denn ihr Haus, das sie selbst gebaut haben, wächst einfach mit. Möglich war der alternative Hausbau in der Siedlung am Kalscheuer Weg im Kölner Stadtteil Zollstock.

Die sogenannte „Indianersiedlung“ hat eine lange Geschichte. Schon vor gut 100 Jahren konnten hier Arbeitslose Parzellen zum Bebauen nutzen. Auflagen gab es kaum, weshalb dort sehr individuelle Häuser entstanden sind: alle sind alternativ und an die eigenen Bedürfnisse angepasst.

Der Begriff „Indianersiedlung“ wurde von einem Buchautoren und Bewohner der Siedlung geprägt, der sie ähnlich eigenwillig und naturverbunden empfand, wie die Reservate der indigenen Völker in Nordamerika, die er auf einer Reise kennenlernte.

Annette hat ihr Haus in nur sechs Wochen selbst gebaut

In den 1980er Jahren lernte Annette die Siedlung kennen und lieben. Mit einer Freundin und ihren Kindern zog sie auf das Gelände. Zu Beginn wohnte die alleinerziehende Mutter in einem Bauwagen, doch ihre beiden Töchter wünschten sich ein richtiges Haus.

Das Haus hat Annette dann kurzerhand selbst gebaut – zusammen mit einigen Freunden und vielen geschenkten Materialien. Innerhalb von sechs Wochen steht das Haus auf der 300 m² großen Parzelle, das ab jetzt immer mit ihr und ihren Vorstellungen weiterwächst.

Eine ungewöhnliche Idee hatte Annette von Anfang an: Da sie viele Fenster geschenkt bekommen hatte, wollte sie alle im Haus verbauen. Sie schnitt das Flachdach an den entsprechenden Stellen aus, passte die Fenster ein und dichtete die Ränder ab: So hat sie Sichtblick in den Himmel und das Licht fällt auf ungewöhnliche Art ins Haus, das sie mit viel Liebe und Herz selbst gebaut hat.

Alternativ Bauen: Ein wichtiger Tipp beim Fliesen von Badewannen

Auch im Badezimmer tobte sich Annette aus, flieste die Badewanne und den Waschtisch selbst. Ihr Tipp fürs Fliesen von Badewannen: Immer unten, also am tiefsten Punkt der Wanne anfangen und sich dann nach oben zu den Rändern hocharbeiten, so ist später ein gutes Abfließen gewährleistet.

Annette hat sich Vieles selbst beigebracht oder es beim Machen gelernt. So konnte sie auch immer wieder etwas am Haus selbst bauen, gestalten und verändern.

Aus einem Bauwagen selbst ein Haus gebaut

Ende der 1990er Jahre zog dann Bernhard zu Annette und baute aus seinem Bauwagen ein Haus auf Annettes Parzelle. Aus dem ursprünglich 12 m² großen Bauwagen von Bernhard wird nach und nach ein 40 m² Haus.

Auch er hatte viele Fenster zur Verfügung und konnte so die Außenwände und das Dach sehr lichtdurchlässig gestalten. Ein Freund aus der Schweiz, der Hobby-Zimmermann, hatte ihn dabei unterstützt. So bauten sie das Dach mit vielen Ecken und Kanten.

Das Haus ist halbrund und steht dem Haupthaus zugeneigt gegenüber. Hier hält sich Bernhard vor allem auf, wenn er Musik macht. Und: sein Haus diente schon mehrfach als Drehkulisse für den Tatort, erzählt Bernhard stolz.

An Annettes Haus, das mittlerweile zu beider Hauptwohnraum geworden ist, haben sie auch noch mal einiges verändert. Sie haben eine neue Küche eingebaut, neue Regale gemauert, einen Durchbruch geschlagen und einen Kamin gebaut – das Haus wächst also weiter mit.

Alternativ und günstig im selbst gebauten Haus leben

Zwischen Haupthaus und Bauwagen-Haus liegt der Innenhof – der kleine Garten ihrer Parzelle. Hier verbringen sie sehr viel Zeit. Annette und Bernhard zahlen 300 Euro Pacht für ihre Parzelle mit den zwei kleinen Häusern, die sie selbst gebaut haben. Hinzukommen noch Nebenkosten wie Strom und Wasser – insgesamt also überschaubar.

So haben sie viel Zeit für ihre zahlreichen sozialen und musikalischen Projekte. Sie machen Musik, spielen Theater und sie unterstützen Freunde, wenn die Hilfe brauchen. Annette ist engagierte Oma und macht gerade eine Ausbildung zum Krankenhaus-Clown. Beide engagieren sich in der Kommunalpolitik.

Für Annette und Bernhard ist ihre Parzelle in der Siedlergenossenschaft perfektes Wohnen, denn sie konnten sich ein Zuhause basteln und bauen, das wirklich zu ihnen passt und mit einigen Menschen in nachbarschaftlicher Nähe zusammenleben, die zu ihnen passen.

Selbst gebaut und glücklich in alternativer Siedlung

Dass es diese Siedlung noch gibt, ist dem Verein der Siedlergemeinschaft Kalscheurer Weg e. V. zu verdanken, der sich in den 1970er Jahren gründete und sich für das Fortbestehen der Siedlung einsetzte.

2001 wurde aus dem Verein eine Genossenschaft und kurz danach verkaufte die Bahn das Gelände an die neugegründete Siedlergenossenschaft. In einem städtebaulichen Vertrag von 2002 zwischen der Stadt Köln und der Siedlergenossenschaft steht ab dann: „Alle künftigen Baumaßnahmen unterliegen der Baugenehmigungspflicht.“

Es gibt in Deutschland viele verschiedene Genossenschaften. Die Genossenschaft Siedlung Kalscheurer Weg in Köln ist ungewöhnlich und nahezu einmalig.