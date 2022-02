Wohnen im Stil der 50er ist für Dominique kein Problem. Ihre Liebe zu den Fünfzigern hat sie als Teenager entdeckt – erst durch die Musik, dann durch Petticoat, Pencildress und Cowboyboots. Ihre verwinkelte Dachwohnung im beschaulichen Neustadt-Gimmeldingen hat sie in ein Zuhause ganz im Stil der 50er Jahre verwandelt. Obwohl sie zur Miete wohnt, konnte sie hier ihren Einrichtungsstil mit Bonbonfarben, Nierentischen und American-Diner-Elementen frei entfalten.

Auf der Bühne als Betty Sue mit ihren "Hot Dots"

Die Idole der 50er sind Teil davon: Johnny Cash, Elvis Presley, Buddy Holly und Marilyn Monroe gibt’s als Poster, Foto und vor allem auf LP. Dominique setzt gerade auf ihr Schauspielstudium noch ein Musikstudium. Sie hat Musik im Blut, unterrichtet und tourt als Betty Sue mit ihren Hot Dots durchs Land. Sie liebt Rock‘n‘Roll und Rockabilly.

Ihr Kontrabass steht gleich neben ihrem Lieblings-Möbelstück im Wohnzimmer: einem Küchenbuffet. Das hat sie selbst rot lackiert und es ergänzt Nierentisch und Cocktailsessel daneben geradezu perfekt.

Wohnen wie in den 50er Jahren

Ihren 50er-Stil entwickelt sie ganz intuitiv: Eine Mischung aus Möbeln der 50er, dazu der schwarz-weiße Schachbrett-Fußboden aus den Milchbars der USA, kombiniert mit den Milkshake-Farben rosa, türkis, hellgelb. Immer so, wie es ihr gefällt.

Möbel, Einrichtung, Details und sogar Kleidung werden ihr oft per Mundpropaganda zugetragen: „Dominique, ich habe da was für dich“ oder „Meine Tante hat da einen Schrank, der könnte gut passen“. Die Aufmerksamkeit ihrer Freunde und Bekannten verhalf ihr schon zu ein paar schönen Einzelstücken. Dazu kommt, dass Dominique immer die Augen nach Passendem für ihre Wohnung offen hält: im 50er-Jahre-Museum in Lahnstein, auf dem Flohmarkt, in Online-Foren. Sie bestimmt den Stil, sie hat das Händchen dafür.

Das gilt auch für ihre Kleidung: Cowboyboots zu Collegejacke gehen genauso wie Pencildress oder Petticoat. Die 50er sind kein Einheitsbrei, sie sind ganz individuell genauso wie Dominiques Wohnung.