Außen alte Mauern, innen ein modernes Haus. Vera und Oliver ist ein verrückter Umbau gelungen. Sie haben ihr Traumhaus in die Mauern einer alten Scheune gebaut.

Modernes Wohnhaus in maroder Scheune

Dabei haben sie in die denkmalgeschützten Natursteinwände der alten Scheune ein eigenständiges und modernes, kubusartiges Haus aus Holz konstruiert und mit ungewöhnlichen Farben gestaltet. Von außen wirkt das Gebäude dagegen fast ein wenig baufällig.

Die 250 Jahre alte Scheune befindet sich in Grüningen, einem Ortsteil von Donaueschingen im Schwarzwald. Ursprünglich diente die massive Scheune aus Naturstein-Findlingen als Strohspeicher. Oliver kennt die Scheune noch von früher. Sein Vater nutzte sie zeitweise als Lager. Auch später, als Oliver mit Vera längst in Köln wohnte, spazierten sie bei Besuchen in Olivers alter Heimat, regelmäßig an der alten Scheune vorbei. Und es entstand der Wunsch, die Scheune in ein modernes Traumhaus umzubauen.

Denkmalschutz genehmigte Pläne vom neuen Haus

2021 konnten Vera und Oliver die denkmalgeschützte Scheune kaufen. Bei der Planung für den Umbau und die Sanierung unterstützte die beiden ein befreundeter Architekt. So entstand die Idee, ein kubusartiges 120 m² großes Gebäude aus Holz in den Mauern der alten Scheune zu errichten, mit ein bis zwei Metern Abstand zu den denkmalgeschützten Außenwänden. Innerhalb der alten Mauern kann man so fast komplett um das neue Haus im Inneren herumlaufen. Auf diese Weise blieb auch das Äußere der alten Scheune erhalten und wurde lediglich an einer Seite durch einen unauffälligen Kubus aus Cortenstahl und ein Abluftrohr verändert – auch der Denkmalschutz hatte keine Einwände und machte das moderne Haus in alten Mauern möglich.

Außen alt, innen neu

Der Effekt ist verblüffend: Von außen wirkt die Naturstein-Scheune mit den alten Mauern sehr schroff und fast ein wenig baufällig. Sobald man die Scheune betritt, steht man in einem modernen, mit bunten Farben gestalteten Haus.

Eineinhalb Jahre dauerten der Umbau und die Sanierung der alten Scheune, ein weiteres Jahr benötigen Vera und Oliver für die Innengestaltung, die sie modern halten wollten. Oliver und Vera packten beim Umbau ihrer Scheune selbst mit an. Über ein Jahr schufteten die beiden in jeder freien Minute für ihr Traumhaus. Dafür mussten sie immer wieder aus Köln in den Schwarzwald pendeln. Vom Entfernen alter Böden und Decken über die Bearbeitung der tragenden Holzbalken bis hin zur Innengestaltung mit ungewöhnlichen Farben – die Lehrerin und der Journalist wurden in kürzester Zeit zu passionierten Heimwerkern.

Energetische Sanierung

Das moderne Haus in den Mauern der alten Scheune wurde in Holzständerbauweise errichtet und erfüllt aktuelle Energiestandards. Gedämmte OSB- und DBD-Platten sorgen für eine hervorragende Isolierung. Ein Holz-Pelletofen im Keller spendet Wärme. Eine Besonderheit sind die Fenster, die sich nach außen öffnen lassen. Das spart Platz und die Fenster sind auch bei Regen gut geschützt, weil sie sich innerhalb der alten Mauern befinden.

Farbliche Highlights und Akzente

Bei der Innengestaltung ihres Traumhauses legten Vera und Oliver großen Wert auf eine besondere Farbgestaltung, sie entschieden sich letztlich für Blautöne, Pink und Schwarz. Um ihr Farbkonzept einheitlich zu halten, haben sie sogar die Heizkörper selbst lackiert, da schwarze Modelle am Markt nicht verfügbar waren.

Der Umbau der alten Scheune in Grüningen in ein modernes Haus zeigt, wie ein historisches Gebäude mit kreativen Ideen und großem persönlichen Einsatz in einen einzigartigen Wohnraum verwandelt werden kann. Ein verblüffendes Highlight für Liebhaber von Denkmalschutz, Architektur und innovativem Wohnen.