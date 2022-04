per Mail teilen

Ein Luxus-Loft in einer Industrie-Halle ausgestattet mit provokanten Details und internationalem Flair. Es ist eines von mehreren Lofts im „Quartier S67“ im Gewerbegebiet von Neuwied. Was auf den ersten Blick wie eine Industriehalle aussieht, bietet Wohn- und Arbeitsraum für insgesamt 16 Parteien. Der Hausherr: Interior-Designer Lars Jensen. Als junger Mann hat er angefangen, an seiner Vision zu bauen. Jetzt lässt der gelernte Zentralheizungs- und Lüftungsbauer schon seit über 20 Jahren auf 1.600 Quadratmetern seiner Kreativität und Schaffenskraft freien Lauf.

Luxus-Lofts in Industriehalle in Neuwied

Lars hat – je nach Lebenssituation – seine Lofts gewechselt. Seit ein paar Jahren lebt er mit seiner Ehefrau in einem wohnlichen Apartment, das im hinteren Teil der Industriehalle liegt. Ein Apartment, in dem er bei der Inneneinrichtung mit provokanten Accessoires und internationalem Flair spielt.

Provokante Details – das sind für ihn unter anderem Star-Wars-Fotografien mit viel nackter Haut oder auch eine Kerze in Form eines Mittelfingers. Internationales Flair entsteht etwa im Eingangsbereich, der einer Hotellobby gleicht, in der Küche mit italienischer Espressobar und Hummer im Glaskasten aus Paris oder auch im Schlafzimmer mit schwebendem Kamin.

Lofts mit provokanten Accessoires und internationalem Flair

Ein weiteres Highlight der Wohnung: der per Code gesicherte „Panic-Room“, eigentlich Ankleidezimmer und Ausstellraum von Designer-Taschen. Lars kreiert seine Interior-Design-Ideen nicht nur im Kopf, er packt selbst an. So erfüllt er sich auch besondere Wünsche, wie die freistehende 100 Jahre alte Badewanne, die mit einem Wasseranschluss im Boden von unten einfüllbar ist.

Das Quartier S67: Wohn- und Arbeitsort

Auch die anderen Lofts im „Quartier S67“ hat der Interior Designer nach seinen Vorstellungen eingerichtet. Im „Aviators Loft“ steht alles unter dem Motto Luftfahrt – von einer Fluggasttreppe, die die Etagen verbindet, bis hin zu original Flugzeug-Gepäckträger an der Wand. Im „Ivory Loft“ wird die edle Einrichtung unterstrichen durch eine alte Corvette, die Mitten im Wohnzimmer steht – passend zum Mieter, der im Quartier Oldtimer-Autos restauriert. Wer im Quartier lebt und arbeitet, kann die „Agora“ nutzen – eine Dachterrasse auf der Garage von Lars. Direkt nebendran, auch für alle nutzbar: die Sauna in einem umgebauten Container. Den hat Lars übersät mit goldenen Logos einer Designer-Marke – für den gewissen „Luxus-Effekt“.

Mit seinem Loft-Quartier hat sich Lars einen Traum erfüllt. Auch wenn der Interior-Designer gerne verändert, gestaltet und optimiert. Eines soll gleichbleiben: Das Quartier will er noch sehr lange sein Zuhause nennen.