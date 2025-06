per Mail teilen

Valerio Bonanno lebt seine Leidenschaft für den Jugendstil voll aus: Seine Wohnung ist mit Antiquitäten eingerichtet. Genauer gesagt Möbeln aus der Zeit um 1900. Doch nicht nur Valerios Zuhause, auch sein Kleidungsstil ist eine Hommage an die Jugendstil-Epoche.

Valerio begeistert sich früh für den Jugendstil

Der 31-jährige Wahl-Kölner stammt aus Sizilien. Er ist Doktor der Philosophie und kam 2020 für seine Doktorarbeit nach Deutschland. Hier lernte er nicht nur die Sprache, sondern entdeckte auch seine Begeisterung für den Jugendstil neu. Diese Epoche hat Valerio schon immer fasziniert.

Seine Liebe zu alten Dingen begann schon mit 14 Jahren. Sein Onkel, ein passionierter Münzsammler, weckte Valerios Interesse für Antiquitäten. Er führte ihn in die Flohmarktkultur ein.

In Palermo kaufte er gemeinsam mit Valerio sein erstes antiquarisches Buch – ein Schlüsselmoment. Seitdem ist Valerio fasziniert von der Handwerkskunst und den Geschichten, die alte Gegenstände erzählen: Wer hat sie gebaut? Wem gehörten sie? Was haben sie erlebt?

Valerio lebt in seiner Wohnung wie um 1900

Mit geschwungenen Linien, asymmetrischen Mustern und detailverliebten Ornamenten aus der Tier- und Pflanzenwelt zählt der Jugendstil zu den dekorativsten Stilen des 20. Jahrhunderts.

In Valerios Wohnung mischen sich Einflüsse des verspielten Jugendstils und der historischen Gründerzeit. Ein echtes Grammophon ziert sein Wohnzimmer. Der Kronleuchter ist zwar im Jugendstil gehalten, aber neueren Datums. Denn alte Leuchtmittel wären schließlich nicht mit modernen Stromkreisen kompatibel.

Bis auf Küche, Bad, Lattenrost und Teppiche ist so gut wie alles in seiner Wohnung echt antik und über 100 Jahre alt.

Die perfekte Wohnung für Jugendstil und Gründerzeit

Valerio hatte lange nicht den nötigen Platz, um seine Jugendstil-Passion auszuleben. Während seines Studiums wohnte er in einer kleinen WG mit Ikea-Möbeln. Erst vor zwei Jahren zog er in eine geräumige Mietwohnung in Köln.

Das Gebäude aus dem Jahr 1902 könnte nicht besser passen: Originale Briefkästen, eine Jugendstil-Fassade und ein Treppenhaus, das den Charme der Epoche nachatmet.

Einige seiner Möbel brachte Valerio aus seiner vorherigen 19-Quadratmeter-Wohnung mit. Doch der Großteil seiner Einrichtung kam mit dem Umzug hinzu – natürlich Second-Hand. Originalmöbel aus der Zeit um 1900 gibt es nur gebraucht.

Viele historische Möbel wurden während der Kriege zerstört. Deswegen orientiert sich Valerio an alten Warenkatalogen und Fotos aus dem 19. Jahrhundert, um seine Einrichtung authentisch zu gestalten.

Mittlerweile erkennt er sofort, was ein Original ist und was eine Nachbildung. Und er weiß, dass Antiquitäten oft günstiger sind als neue Möbel. Und man spart sich den nervigen Aufbau.

Valerios Kleiderstil spiegelt seine Liebe zur Jahrhundertwende wieder

Valerios Wohnung ist jedoch nicht sein einziges Jugendstil-Projekt. Auch sein Kleidungsstil ist von der Epoche geprägt. Jeans trägt er nur, wenn es unbedingt sein muss. Lieber greift er zu Anzügen mit Bowler und Taschenuhr – Originale, versteht sich.

Wenn Valerio durch die Stadt läuft, wird er oft gefragt, ob er auf dem Weg ins Theater ist. In den sozialen Medien teilt Valerio regelmäßig seine Outfits und begeistert damit viele Menschen.

Seine geheimen Einkaufsquellen für diese historische Kleidung verrät er jedoch nicht. Für Valerio ist diese Leidenschaft für den Jugendstil weit mehr als ein Hobby – es ist sein ganz persönlicher Lebensstil.