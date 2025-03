Pastorenfamilie saniert altes Kirchengemeindehaus

Pastorenfamilie Hönes suchte ein neues Zuhause und fand ein altes Kirchengemeindehaus in Karlsruhe. Nach der aufwendigen DIY-Sanierung wurde daraus ein modernes Wohnhaus.

Pastorenfamilie findet zufällig ein altes Kirchengemeindehaus

Dass ausgerechnet eine Pastorenfamilie in das alte Kirchengemeindehaus in Karlsruhe einzog, lässt schon fast an göttliche Fügung glauben. Pastor und Papa Philipp findet es jedenfalls schön, dass die Wände in seinem Zuhause schon ein paar Gebetssprüche abbekommen haben.

Es war ihnen wichtig, dass man im Haus, auch nach der aufwendigen DIY-Sanierung, noch etwas vom alten Kirchengemeindehaus spürt und sieht. Das Treppengeländer im Flur ist beispielsweise mit Kreuzen versehen, die hohe Decke des Gottesdienstraums haben sie beibehalten und das alte Jesusbild, das sie gefunden haben, steht nun in der Küche.

15.000 Flyer hat die Pastorenfamilie in Karlruhe verteilt

Philipp, Marcilane und ihre vier Kinder Caio, Luca, Milena und Emily lebten sich gerade erst wieder in Karlsruhe ein, nachdem sie eine Zeit lang in den USA gelebt hatten. Doch dann meldete ihr Vermieter Eigenbedarf an und die Familie musste ausziehen.

15.0000 Flyer verteilten sie in Karlsruhe-Durlach, um ihre Suche nach einem Haus oder Grundstück bekannt zu machen. Irgendwann kam dann die erlösende Nachricht für die Pastorenfamilie: Ein altes Kirchengemeindehaus war in Karlsruhe-Durlach zu haben.

Sanierung während Corona – eine echte Herausforderung für die Familie

Als Philipp und Marcilane das Kirchengemeindehaus kauften, war es in so einem schlechten Zustand, dass sie es kernsanieren mussten. Mit Hilfe von Freunden und einer kompletten DIY-Sanierung gelang es ihnen, das Haus schließlich innerhalb eines halben Jahres einzugsfertig zu sanieren – und das ausgerechnet zu Corona, als die Baumärkte noch geschlossen waren. Sie haben Wände in dem alten Kirchengemeindehaus herausgerissen, neue Böden verlegt, gefliest und selbst Wände gemauert.

Auch den Einbau der Küche wollte Philipp alles DIY-mäßig schaffen. Doch als die Küche geliefert wurde und hunderte Teile, die er vorher noch nie gesehen hatten, auf dem Boden lagen, beschloss er doch, einen Handwerker zu beauftragen. So konnte er andere Dinge im alten Kirchengemeindehaus sanieren.

DIY-Deko im alten Kirchengemeindehaus: Pastor Philipp ist Künstler im Herzen

Die Sanierung war eine Herausforderung für die Pastorenfamilie, aber Philipp ist ein echter Bastler und Sammler und liebt es, zu handwerkeln. So schnitzte er zum Beispiel seine heißgeliebten „Bobbels“ – aus Holz gefertigte Skulpturen, die man überall im ehemaligen Kirchengemeindehaus finden kann. Der DIY-begabte Philipp wäre auch gerne Künstler geworden, wenn er nicht Pastor geworden wäre, sagt er.

Im Haus finden sich immer wieder auffällige Deko-Elemente: Im Wohnzimmer hängt ein Kanu und im Eingangsbereich hängen ein Cello, ein Dreirad und eine Sammlung an abgelaufenen Reisepässen der Pastorenfamilie und im ersten Stock zieren ein paar alte Analogkameras die Wand. Sie gehörten Philipps Vater und sollen an ihn erinnern – eine kleine DIY-Kunstinstallation, wie er mit einem Lächeln erzählt, „Smile“.

Brasilien, Schweiz, USA und jetzt ein altes Kirchengemeindehaus in Karlsruhe

Die Pastorenfamilie kam in den letzten Jahren viel herum: Von Brasilien ging es für sie in die Schweiz, danach in die USA und dann nach Deutschland. Hier wollen sie jetzt auch erstmal in ihrem alten Kirchengemeindehaus in Karlsruhe-Durlach bleiben. Wie lange, wissen sie noch nicht. Sie spielen immer mal mit dem Gedanken, wieder nach Brasilien zurückzugehen. Jetzt sind sie aber erst mal in ihrem neuen, selbst sanierten Haus glücklich.