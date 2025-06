Gefüllte Paprikaschoten mit Parmesan à la Ronja Forcher

per Mail teilen

Gerichte mit Geschichte: Ronja Forcher erinnert sich mit den gefüllten Paprikaschoten mit Parmesan an ihren Herzensmenschen - ihre beste Freundin Sarah. Es war ihr Lieblingsessen.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Ronja Forcher

Für die gefüllten Paprikaschoten mit Parmesan:

4 große Paprika (grün, gelb, rot, orange)

1 kleine Zucchini

1 große Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

1/2 Bund glatte Petersielie

1/2 Bund Dill

1 Zweig frischer Rosmarin

300 ml Olivenöl

6 EL Langkornreis

400 ml gestückelte Dosentomaten oder frische Tomaten

1 EL Tomatenmark

1 Prise Zucker

etwas Salz

etwas schwarzer Pfeffer

400 g geriebener Parmesan

2 Becher Schmand

Zubereitung

1. Den Backofen auf 200 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Die Paprikaschoten waschen und den Deckel mit dem Stiel abschneiden.

3. Anschließend die Kerne in der Schote und ggf. im Deckel entfernen.

4. Die Zwiebel und den Knoblauch fein reiben.

5. Die Zucchini grob reiben. Kräuter fein hacken.

6. Die gestückelten Tomaten mit dem Tomatenmark im Mixer pürieren oder frische, sehr reife Tomaten reiben, bis ca. 400 ml. Flüssigkeit entstehen. Zu den frisch geriebenen Tomaten, einen EL Tomatenmark, Langkornreis und die gehackten Kräuter dazu geben.

7. Im Anschluss 200 ml Olivenöl einrühren und alles miteinander vermengen. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen.

8. Anschließend die Masse in die Paprikaschoten füllen, so dass jede Schote ¾ gefüllt ist. Die gefüllten Schoten in eine Auflaufform stellen und darauf achten, dass sie nicht umkippen.

9. Die Deckel auf jede Schote setzen und diese mit 100 ml Olivenöl übergießen. Das Ganze für ca. 50 min. im Backofen garen, bis die Schoten und der Reis schön weich sind.

10. Kleiner Tipp: Zu Anfang die Auflaufform etwas mit Alufolie abdecken, damit die Deckel nicht schwarz werden. Erst gegen Ende der Garzeit die Alufolie entfernen.

11. Während der Garzeit den Parmesan reiben.

12. Die Schoten schmecken am besten lauwarm. Man reicht dazu geriebenen Parmesan und/oder Schmand. Beides hebt man unter die Reismasse.

Ronja wünscht guten Appetit!

Übersicht aller SWR Rezepte