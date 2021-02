per Mail teilen

Zutaten:

Mehlige Kartoffeln vom Bauern

Hühnerbrust (pro Person eine)

Bratfett

Sojasprossen, Bambussprossen

Saucenbinder

2 EL geschlagene Sahne

Gewürze: Salz, Curry, Koriander, Majoran, Oregano, Rosenpaprika, Salz, Pfeffer, Thymian, Tomatenmark, 2 Knoblauchzehen

Die Salzkartoffeln gut schälen und in Stücke schneiden, mit Salz kochen lassen, bis sie gar sind. Wasser abschütten.

Das Fleisch in Stücke schneiden und dann in Bratfett kross anbraten, sodass das Fleisch Wasser verliert. Alle Gewürze zusammen in eine Schüssel geben und dann kurz mit dem Fleisch anbraten. Dann mit etwas Wasser ablöschen. Dann die Soja- und Bambussprossen untermischen, noch etwas Wasser und Saucenbinder dazu. Zum Schluss noch mit 2 EL geschlagener Sahne verfeinern.



Extra Tipp zum Warmhalten: Kartoffeln ohne Wasser im Topf lassen und ein Geschirrtuch über den Topf legen, dann Deckel drauf. Das Tuch nimmt die Feuchtigkeit auf und verhindert das Auskühlen.

