Zutaten:

Für den Ausbackteig:

500 g Mehl

1/3 l Bier

1 Prise Salz

30 g Zucker

2 EL Öl

4 Eiweiß

Weitere Zutaten:

ca. 4 bis 5 Äpfel

Päckchen Vanillesoße

Für den Teig alle Zutaten zusammenrühren. Äpfel schälen, in Ringe schneiden und entkernen. Apfelringe in den Teig tauchen. In einer Pfanne mit Öl ausbacken, bis sie eine goldbraune Kruste haben. Vanillesoße nach Packungsanleitung zubereiten.

