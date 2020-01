Rezept aus der Sendung "Tellertausch" Dreierlei vom Blumenkohl mit pochiertem Ei

Für das Dressing die Linsen in einem Sieb abspülen und in 250 ml Wasser 10 Minuten weichkochen.

Die beiden Blumenkohlköpfe putzen, waschen und in Röschen teilen. Den Strunk putzen und schälen und 175 g davon kleinschneiden. In etwas Wasser mit einer Prise Salz und Sternanis weichkochen. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze (180 Grad Umluft) vorheizen.

Für das Küchlein die Förmchen mit Butter ausstreichen. Den Blumenkohlstrunk abgießen und in einen Multizerkleinerer geben. Eigelb, Ricotta, Parmesan, Räuchertofu und Speisestärke zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und fein pürieren. In die beiden Förmchen füllen und im vorgeheizten Backofen 20 Minuten garen.

Für den Backteig das Kichererbsenmehl mit Paprika, Kurkuma, Kreuzkümmel, Backpulver und ½ TL Salz in einer Schüssel mischen. 100 ml Wasser und 2-3 Eiswürfel zugeben und verrühren. In einem Topf 4-5 cm hoch Pflanzenöl auf 160-170 Grad erhitzen. Die Blumenkohlröschen in Mehl wenden, das überschüssige Mehl gut abschütteln. Die Röschen portionsweise im Backteig wenden, kurz abtropfen lassen und in das heiße Fett geben. Etwa 5 Minuten goldbraun und knusprig ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.