Rezept aus der Sendung "Tellertausch" Blumenkohlsuppe mit gebackenen Falafeln, Tofu und Linsen

Für die Linsen die Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden. Die Linsen waschen und in einem Sieb abtropfen lassen. Die Kurkuma und den Ingwer schälen und fein hacken. Die Gewürze in einem Mörser zerstoßen und miteinander vermengen. In einem Topf die Butter erhitzen und die Zwiebel darin anschwitzen. Den Ingwer, die Kurkuma sowie die Gewürze und die Linsen hinzufügen und ebenfalls kurz anschwitzen. Geflügelfond, Gemüsefond und Kokosmilch angießen und Linsen bissfest garen. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen.