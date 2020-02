Rezept aus der Sendung "Tellertausch" Asia-Makrele mit Curryschaum, zweierlei gedämpften Teigtaschen und Radieschensalat

Für die Makrele das Zitronengras waschen, mit dem Messerrücken anklopfen und kleinschneiden. Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Limette waschen und in Scheiben schneiden. Die Chilischote waschen, halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Die Makrele gründlich waschen, trockentupfen, innen und außen salzen. Das Olivenöl in einem Bräter erhitzen und die Aromaten darin anschwitzen. Mit Kokosmilch und Fischfond aufgießen und zum Kochen bringen. Die Makrelen in den Sud legen und auf 70 Grad regulieren. Mithilfe eines Digitalthermometers kontrollieren. Die Fische darin 12-15 Minuten bei niedriger Temperatur garen.