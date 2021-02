per Mail teilen

Zutaten:

320 ml Sahne

110 ml Milch

500 g Zucker

eine Vanilleschote

drei Blatt Gelatine

TK-Himbeeren

Puderzucker

Sahne mit Milch und Zucker aufkochen lassen. Vom Herd nehmen. Ausgekratzte Vanilleschote einrühren. Ca. 20 Minuten ziehen lassen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Gut ausdrücken. Mit 3-4 Esslöffeln der Sahnemischung verrühren und dann in die gesamte Masse einrühren. Durch ein Haarsieb streichen und in Förmchen geben. Im Kühlschrank 3-4 Stunden erkalten lassen.

Für die Soße die Himbeeren auftauen und mit einem Mixstab pürieren. Etwas Puderzucker dazu, durch ein Sieb streichen und über die Panna Cotta geben.

