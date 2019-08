Oma kocht am besten Zürcher Geschnetzeltes und Eiskaffee

Fleisch in sehr feine Scheibchen schneiden. Champignons ebenfalls in Scheiben schneiden. Fleisch in einer Pfanne anbraten bis die Fleischfarbe weg ist. Anschließend Champignons dazu und ebenfalls anbraten. Alles in einen Topf geben und mit Mehl bestäuben. Dann mit Wein und Wasser ablöschen. Mit Brühwürfel, Salz und Pfeffer abschmecken und etwas köcheln lassen. Kurz vor dem Servieren Sahne dazugeben. Sie darf nicht kochen.