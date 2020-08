Oma kocht am besten Rezept für Maultaschen

Für den Nudelteig das Mehl, etwas Salz und die Eier verrühren und kneten. Für die Fleischfüllung die Petersilie, Zwiebeln, Lauch und Spinat ausdünsten und abkühlen lassen. Das Hackfleisch, die Tafelbrötchen, und das Gemüse in eine Schüssel geben und mit den 2 Eiern, Salz, Pfeffer und Muskat gut durchkneten.

Den Nudelteig dünn ausrollen, in Streifen schneiden, mit Hackfleisch bestreichen. Zusammenrollen und in kochendem Salzwasser 15 bis 20 Minuten leicht siedendem Salzwasser köcheln lassen. Dann in die heiße Fleischbrühe legen.