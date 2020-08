Oma kocht am besten Kartoffelgratin mit Pilzragout

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Den Knoblauch schälen Milch und Sahne verquirlen, Knoblauch dazu pressen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig würzen. Kartoffeln schälen und in sehr dünne Scheiben hobeln. Die Kartoffelscheiben in die Form füllen, leicht salzen und die Hälfte des Käses darauf verteilen. Die Milch-Sahne-Mischung darüber gießen und den restlichen Käse darauf verteilen. Im Backofen 50-60 Minuten ruhen lassen.

Pilze in Scheiben schneiden, Schalotten ebenfalls in kleine Würfel schneiden. In einer Bratpfanne Zwiebeln u. Petersilie leicht anbraten. Pilze dazugeben. Mit stärkerer Hitze andünsten. Salz, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und süßen Paprika nach Belieben dazugeben. Dann Sahne und Milch dazugeben. Einkochen lassen, so dass ein cremiges Ragout entsteht.