Oma kocht am besten Gemischter Braten mit böhmischen Semmelknödeln und Blaukraut

Fleisch waschen und mit Küchenpapier trockentupfen. Salzen und mit Paprikapulver einreiben. Öl in einem Bräter erhitzen. Dann das Fleisch von allen Seiten sehr braun anbraten. Fleisch herausnehmen und warmstellen.

Das Gemüse schneiden und im Bräter anbraten. Tomatenmark oder eine frische Tomate dazugeben und kräftig braun werden lassen. Entweder mit Fond oder Brühe aufgießen. Das Fleisch in den Bräter geben und bei 180 Grad 1 ½ bis 2 Stunden mit geschlossenem Deckel schmoren lassen. Fleisch mehrmals wenden. Je nach gewünschter Soßenmenge mehr oder weniger Wasser zugeben. Fleisch herausnehmen und warmstellen. Die Soße durch ein Sieb gießen, mit Speisestärke oder Mehl andicken und nochmals gut durchköcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Fleisch in Scheiben schneiden und mit der Soße servieren.

In eine große Schüssel Milch, Ei, eine Prise Salz, Mehl und Backpulver geben. Mit dem Kochlöffel so lange rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Die Brötchen in kleine Würfel schneiden und unter die Teigmasse heben.