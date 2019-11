Oma kocht am besten Forelle mit Rieslingsoße

Forelle in Rieslingsoße:

Zwiebel und Lauch in Öl goldgelb anrösten, Speisestärke dazu und mit dem Wasser ablöschen. Würzen und 5 Minuten köcheln lassen. Creme Fraiche dazu, Riesling dazu und nur kurz erwärmen. Von der Herdplatte nehmen, gut durchrühren evtl. noch etwas Flüssigkeit dazu (sollte keine "Pampe" sein). Mit Petersilie bestreuen.



Fisch leicht würzen mit Pfeffer, Salz und den anderen Gewürzen. Mit Zitrone beträufeln, leicht in Mehl wenden. In Raps- oder Sonnenblumenöl goldgelb braten.