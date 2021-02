Zutaten:

Für den Relish:

1 rote Paprikaschote

1 rote Zwiebel

1 Stück Ingwer (2 cm)

1 EL brauner Zucker

50 ml Weißweinessig

1 TL Koriandersamen

1 Lorbeerblatt

Salz

Schwarzer Pfeffer

Für den Schaum:

400 g Knollensellerie

50 ml kalte Schlagsahne

30 g weiche Butter

1 Muskatnuss, zum Reiben

Salz

Für den Kabeljau im Sud:

2 Kabeljaufilets, ohne Haut, à 180 g

500 g Miesmuscheln, küchenfertig, gewaschen (geöffnete Muscheln aussortieren)

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

100 ml Weißwein

1 Döschen Safranfäden (0,1 g)

1 EL Olivenöl

Salz

Schwarzer Pfeffer

Für den Crunch:

80 g Bacon, in dünnen Scheiben

30 g Panko (japanisches Paniermehl)

1 EL Olivenöl

Rauchsalz

Kabeljau im Safran-Muschelsud mit Paprikarelish, Sellerieschaum und Baconcrunch SWR SWR - Markus Hildebrand

Für den Relish die Paprika waschen, halbieren und putzen. Die Kerne und Scheidewände entfernen. Die Hälften fein würfeln. Die Zwiebel abziehen und würfeln. Den Ingwer schälen und fein hacken. Den Koriander im Mörser zerstoßen. Den Zucker in einem Topf schmelzen. Paprika, Zwiebel, Ingwer, Koriander und Weißweinessig zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen, das Lorbeerblatt zugeben und aufkochen. Bei mittlerer Temperatur offen etwa 10 Minuten unter Rühren weichkochen.

Für den Schaum die Sellerie waschen, schälen und grob würfeln. In einem Topf in wenig leicht gesalzenem Wasser weichkochen.

Für den Kabeljau die Schalotte und den Knoblauch abziehen und würfeln. Das Olivenöl in einem breiten Topf erhitzen, Schalotten, Knoblauch und Safran darin anschwitzen. Die Muscheln zugeben und den Weißwein angießen. Bei geschlossenem Deckel etwa 5 Minuten garen. Den Kabeljau trockentupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Muscheln im Topf zur Seite schieben, dabei die noch geschlossenen Exemplare aussortieren. Die Kabeljaufilets in den Sud legen, Deckel schließen und bei niedriger Temperatur etwa 5 Minuten garziehen lassen.

Den Bacon würfeln und in einer Pfanne in heißem Öl langsam knusprig und goldbraun braten. Den Panko zugeben und mit dem gebratenen Bacon zusammen anrösten. Zuletzt mit einer Prise Rauchsalz verfeinern.

Die Sahne in einer Schüssel steifschlagen. Die gegarte Sellerie abgießen, zweimal durch eine Kartoffelpresse drücken und mit Salz und frisch geriebener Muskatnuss würzen. Die Sahne und Butter zugeben und unterheben.

Zum Anrichten den Muschelsud in tiefen Tellern verteilen. Den Kabeljau darauflegen. Den Relish um den Fisch verteilen. Sellerieschaum und Baconcrunch auf dem Kabeljau anrichten.

Kochzeit: 35 Minuten

