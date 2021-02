per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Annette Glücklich Rezeptautor/Rezeptautorin: Annette Glücklich

Zutaten:

500 g Nudelteig selbstgemacht oder gekauft

Für die Füllung:

150 g Frischkäse

160 g gegarte Maronen

1 El gehackte rote Zwiebel

Salz, Pfeffer

1 Ei

4 El Semmelbrösel oder Pankow

Für die Zwiebeln:

1 El Butterschmalz

5 kleine Rote Zwiebeln

1 El Zucker

Salz

5 El Portwein

6 El Rotwein

Pecorino zum Reiben oder Hobeln

Herbstmaultaschen mit Kastanien (Firma) - Annette Glücklich

Für die Füllung die Maronen und die Zwiebeln hacken und mit den restlichen Zutaten gut vermischen. Ca. 20 Minuten im Kühlschrank anziehen lassen. Danach in den Nudelteig füllen und im leicht siedenden, gesalzenem Wasser garen. In einer Pfanne in Butterschmalz anbraten und vor dem Servieren aufschneiden.

Für die Zwiebeln:

Zwiebeln schälen und halbieren. In einem kleinen Topf das Butterschmalz erhitzen und die Zwiebeln andünsten. Salz und Zucker zugeben und karamellisieren lassen, mit Portwein und Rotwein ablöschen und mit einem Deckel solange garen bis die Flüssigkeit verdampft ist. Gelegentlich rühren, damit die Zwiebeln nicht anbrennen.

Für den Pfefferschaum die Milch in einen Topf geben, leicht salzen und ordentlich pfeffern. Dann mit einem Stabmixer pürieren.

Übersicht aller SWR Rezepte