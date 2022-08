Deie (schwäbischer Flammkuchen)

per Mail teilen

Koch/Köchin: Gudrun Münzenmayer, Stuttgart

Zutaten:

Für den Hefeteig:

400 g Mehl

1/3 Würfel Hefe

2 TL Salz

1 TL Zucker

2 EL Öl (möglichst neutral im Geschmack)

250 ml lauwarmes Wasser

Für den Belag:

200 g Schmand

1 Ei

40 g Mehl

1 Zwiebel

150-200 g Speckwürfel

Schnittlauch (kleingeschnitten)

Kümmel

SWR dpa Bildfunk -

Aus den Zutaten für den Hefeteig einen Hefeteig herstellen. Den Teig auf einem Blech (30 x 40 cm) ausrollen.

Die Zwiebel in Würfel oder Ringe schneiden. Wer Zwiebeln nicht mag, kann stattdessen fein geschnittenes Filderkraut (Weißkohl) verwenden. Die kleingeschnittene Zwiebel kann vorher gerne auch in Öl angebraten werden. Dann Schmand, Ei, Mehl und Zwiebel zu einer sämigen Masse verrühren. Die Masse auf dem Teig verstreichen, danach darauf die Speckwürfel verteilen. Mit Kümmel würzen. Backofen auf 200 ° C vorheizen und mit Ober-/Unterhitze etwa 20 Minuten backen.

Nach dem Backen mit reichlich Schnittlauch bestreuen.

Tipp: Die Deie muss nicht unbedingt auf einem großen Blech gebacken werden. Wer runde Küchlein möchte, nimmt einfach ein kleineres, rundes Kuchenblech.

Rezepte aus "Oma kocht am besten"

Übersicht aller SWR Rezepte