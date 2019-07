Bundesgartenschau-Rezept Beerengrütze mit Rosésekt und Vanillesoße

Die Beerengrütze: Den Zucker in einen flachen Topf geben, den Topf erhitzen. Den Zucker leicht (ohne Farbe) am Topfboden karamellisieren lassen. Mit Johannisbeernektar auffüllen, köcheln bis sich der gesamte Zucker im Saft aufgelöst hat.

Zum Holundersaft im kalten Zustand Speisestärke geben und verrühren. Die aufgelöste Speisestärke unter ständigem Rühren zum kochenden Johannisbeernektar geben. Alle Beeren in die gebundene Flüssigkeit geben, bei ganz leichter Hitze vorsichtig und langsam rühren. Die Beeren dürfen nicht kochen! Die Beerengrütze kurz vor dem Servieren mit dem Rosésekt verfeinern.

Die Vanillesoße:

Einen Topf mit Milch und Sahne erhitzen. Die ausgekratzte Vanilleschote mit dem Mark in das Milch- und Sahnegemisch geben und kurz aufkochen. Den Zucker darin auflösen und auf ca. 80 Grad abkühlen lassen. Die Eigelbe in einem kleinen Schälchen verquirlen. Unter sehr schnellem Rühren die zur Bindung notwendigen Eigelbe der heißen Flüssigkeit hinzufügen. So lange rühren, bis sowohl die Soße, vor allem aber der Topfboden abgekühlt ist. Nach Zugabe der Eigelbe darf die Vanillesoße nicht aufgekocht werden!