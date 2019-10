Wie eine Schülerin die größte Klimaschutzbewegung aller Zeiten auslösen konnte Das Phänomen Greta

Warum berührt Gretas Streik so viele Menschen, das wollen wir von Ingmar Rentzhog wissen. Wir treffen ihn am Rande einer Videoproduktion in einem Studio in Stockholm. Er glaubt, die Zeit sei einfach reif gewesen. Greta habe ein Vakuum gefüllt, das die Politik in der Diskussion über die Bewältigung der Klimakrise erzeugt habe. Er habe die Schülerin gerade in der Anfangszeit tatkräftig unterstützt.