Pflege im Ausnahmezustand Eine Intensivstation schlägt Alarm

Pflegekräfte des Diakonie-Klinikums Stuttgart prangern drastische Pflegemängel an: "Stressbedingt falsche Medikamentengabe" oder "Patienten werden unzureichend versorgt" sind Zitate aus Überlastungsanzeigen, die Pflegekräfte der Intensivstation über Jahre geschrieben haben. 120 dieser Hilferufe liegen REPORT MAINZ vor. Außerdem Briefe, die dramatische Situationen schildern, in denen Patienten durch Personalmangel in "einen sehr kritischen Zustand" gerieten.

Das Diakonie-Klinikum Stuttgart wirft REPORT MAINZ vor, daß der ärztliche Direktor in dem Beitrag nur "in stark verkürzten Auszügen " zu sehen sei, obwohl er "zu den Vorwürfen ausführlich Stellung genommen hat". Hier stellen wir das Interview in voller Länge zur Verfügung - ungeschnitten und ungekürzt; so vermittelt sich das ganze Bild seiner Aussagen authentisch. Außerdem stellen wir den Brief online, den drei Pflegekräfte und ein Arzt am 1.7.2017 geschrieben haben und mit dem sich das Interview über weite Strecken befasst.