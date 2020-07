Atteste gegen Maskenpflicht Warum Ärzte die Corona-Gefahr herunterspielen

Mit Erfolg: Bei jedem Arzt, bei dem die Reporter persönlich vorstellig wurden, bekamen sie auch ein Attest, das sie von der Maskenpflicht befreit. In keinem dieser Fälle fand eine medizinische Untersuchung statt. So ein Verhalten verstoße gegen die Berufsordnung, heißt es über einen dieser Fälle von der Landesärztekammer in Rheinland-Pfalz.