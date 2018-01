Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Wie Unternehmen die Opfer im Stich lassen

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz scheint trotz der #MeToo-Debatte in deutschen Unternehmen ein unbequemes Thema zu sein. In einer Umfrage von REPORT MAINZ unter den 30 DAX-Konzernen waren nur fünf bereit, über Fallzahlen aus ihrem Hause Auskunft zu geben.

Die DGB-Vorstandsfrau Elke Hannack erklärt das so: "Die meisten Betroffenen trauen sich aus Furcht vor Repressalien nicht, Vorfälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu melden." Ein wichtiges Instrument, um das Thema in den Unternehmen offensiv und transparent zu behandeln, seien Betriebsvereinbarungen. Die regeln was passiert, wenn sich jemand belästigt fühlt, welche Sanktionen Täter erfahren und welche Hilfspakete für Opfer geschnürt werden.