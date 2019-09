Sauen in Kastenständen Versucht die Politik höhere Standards im Tierschutz zu verhindern?

Nach einem Entwurf für eine Reform der Kastenstandshaltung in Deutschland sollen die Käfigsysteme noch bis zu 17 Jahre lang in den Betrieben bleiben dürfen. Muttersauen werden sich also weiterhin nicht in Seitenlage ungehindert ausstrecken können. Die Bundesregierung kommt damit Forderung aus der Landwirtschaft entgegen.