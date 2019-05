Pflege am Limit Warum immer mehr Pflegekräfte in die Leiharbeit wechseln

Warum immer mehr Pflegekräfte in die Leiharbeit wechseln

Pflege am Limit

Durch attraktivere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung zieht es nach REPORT MAINZ Recherchen immer mehr Pflegekräfte in die Leiharbeit. Sie kündigen feste Stellen und wechseln bewusst zu Personaldienstleistern.

2018 betrug der Anteil der Leiharbeiter in der Altenpflege rund zwei Prozent. REPORT MAINZ Recherchen haben aber ergeben, dass es für viele Pflegefachkräfte derzeit eine große Motivation gibt, in die Zeitarbeit zu wechseln. Sie verdienen vielfach mehr Geld als festangestellte Heimmitarbeiter und haben bessere Arbeitsbedingungen. Leiharbeitskräfte berichteten im Interview mit dem ARD Politikmagazin, dass sie Dienstpläne selbst mitbestimmen könnten und "nicht mehr einspringen" müssten, "auch wenn jemand krank" sei. Außerdem könne "man Urlaub nehmen, wann man will". Diese Arbeitsbedingungen machen die Zeitarbeit derzeit sehr attraktiv im Gegensatz zu einer Festanstellung im Heim.