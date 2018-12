"Montags ist sie nie da" Die Beschwerden über die Briefzustellung der Post häufen sich massiv

Die Bundesnetzagentur verzeichnet in diesem Jahr einen rasanten Anstieg an Beschwerden über Dienstleistungen der Post. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Proteste bundesweit auf 11.200 fast verdoppelt.

Immer mehr Menschen beschweren sich, ihre Post käme zu spät oder gar nicht. In einem Aufruf suchte REPORT MAINZ nach konkreten Beispielen. Die Resonanz ist groß, dabei melden auffällig viele Kunden, gerade an Montagen bliebe ihr Briefkasten leer.

In einer offiziellen Stellungnahme gegenüber REPORT MAINZ schreibt die Deutsche Post: "Wir stellen an sechs Tagen in der Woche zu – auch montags." Ferner würden "etwa 93 Prozent aller Inlandsbriefe bereits nach einem Tag ihre Empfänger erreichen". Wir prüfen diese Angaben und erfahren von einem Briefträger, die Deutsche Post habe Briefkastenleerungen an Sonntagen stark reduziert, um an Montagen die Zustellmengen künstlich zu drosseln. Damit könne das Unternehmen an diesem Tag Zustellbezirke zusammenlegen und Personal einsparen.