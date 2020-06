Mietkürzungen Wie große Unternehmen die Krise auf Kosten von kleinen Vermietern nutzen

Einer von ihnen ist Holger Linden. Er vermietet in Trier einen Laden an den Hörakustiker Geers, der zum Schweizer Konzern Sonova gehört. Doch seit April hat er vom Hörakustiker keine Miete mehr bekommen – dafür aber einen Brief, in dem ihn eine Anwaltskanzlei bittet, für drei Monate auf die Miete zu verzichten und danach die Miete zu reduzieren. Einverstanden ist der junge Unternehmer damit nicht, kündigen kann er der Kette aktuell deswegen aber auch nicht.