Land unter Deutschland ist auf die zunehmenden Starkregenereignisse schlecht vorbereitet

Sturzfluten können überall in Deutschland auftreten, auch fernab von Flüssen und Bächen. Dennoch seien nur die wenigsten Gemeinden in Deutschland darauf vorbereitet, warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

"Die meisten Gemeinden haben sich mit diesem Risiko bislang noch nicht beschäftigt", sagt der Katastrophenexperte des Bundesamts für Bevölkerungsschutz Wolfram Geier: "In der Regel werden Gemeinden immer dann aktiv, wenn es sie tatsächlich mit einem katastrophalen Ereignis getroffen hat."

11.000 Gemeinden gibt es in Deutschland. Über die Vorsorge vor Sturzfluten kann jede selbst entscheiden. Das Bundesamt empfiehlt vor dem Hintergrund der immer häufiger werdenden Starkregenereignisse sogenannte Starkregenrisikokarten, mit denen sich Katastrophen simulieren lassen, ohne dass tatsächlich Schäden entstehen. "Ohne Risikokarten, ohne solche Risikoanalyse, kann eine Kommune aus Sicht unserer Behörde keine vernünftige Gefahrenplanung durchführen", warnt Wolfram Geier.

Experten schätzen, dass höchsten ein Prozent der Gemeinden in Deutschland überhaupt anhand solcher Karten planen. Dabei ist in Zukunft immer häufiger mit Starkregen und Sturzfluten zu rechnen. Die Schadenssummen haben sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdreifacht.