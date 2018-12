Kein Anschluss in dieser Garage E-Autos scheitern an Vermietern und Besitzergemeinschaften

Eine Million Elektrofahrzeuge will Angela Merkel bis 2020 auf deutschen Straßen. Und wer sich ein E-Auto kaufe, müsse auch privat laden können, so die Bundeskanzlerin. Doch wie sieht die Realität aus? Wir treffen zwei E-Auto-Besitzer, für die das Laden ein täglicher Kampf ist. Für einen Stellplatz mit Ladestation in einer öffentlichen Tiefgarage müsste Florin Oswald aus Frankfurt/M. mehr als 1000 Euro im Monat zahlen. Und Thomas Degenfelder aus München scheitert mit seinem Plan, eine private Lademöglichkeit auf seinem gemieteten Stellplatz einzurichten, am Widerstand der Wohnungseigentümergemeinschaft. Um die Situation für Wohnungseigentümer und Mieter zu verbessern, hat das Land Bayern eine Änderung des Gesetzes vorgeschlagen, doch das lehnt die Bundesregierung vorerst ab. Ganz anders dagegen Norwegen: Hier tut man aus Umweltgründen alles, um E-Auto-Fahrern das Laden zu erleichtern. Denn nur so komme die Elektromobilität voran.