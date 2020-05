Im Strudel der Verschwörungstheorien Wie Menschen in Parallelwelten abgleiten

Wie Menschen in Parallelwelten abgleiten

Das Corona-Virus sei erfunden; die Krise diene dem Ziel, das Bargeld abzuschaffen; Bill Gates plane eine weltweife Impfpflicht. Im Internet und auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Politik finden sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Experten sehen in der Krise einen Beschleuniger für solche Ansichten. Dabei glaubt Umfragen zu folge in Deutschland ohnehin schon jeder Dritte an Verschwörungstheorien.