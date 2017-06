Erben bleiben draußen Wie Erbschleicher ganz legal leibliche Erben um ihren Anteil bringen

Erbschleichen ist in Deutschland quasi legal: Weder strafrechtlich noch zivilrechtlich können Täter geahndet werden. Für Familien und Opfer ist dieser finanzielle Missbrauch meist traumatisierend.

"Die Vorsorgevollmacht ist quasi der Jackpot für einen Vollmachtserschleicher," weiß Prof. Wolfgang Böh, Fachanwalt für Erbrecht. Es genüge eine Unterschrift und damit sei das Leben abgegeben. Beim Landeskriminalamt Berlin häufen sich in den vergangenen Jahren die Fälle von Erbschleicherei. Doch der Kriminalhauptkommissar Christian Berneit weiß, dass Täter kaum zu überführen sind: "Strafverfahren laufen häufig ins Leere." Das Problem sei der Nachweis, dass die Vollmacht missbraucht wurde. "Auch zivilrechtlich kommt am Ende meistens sehr wenig für Hinterbliebene heraus." Das Geld sei fast immer weg. Das Gesetz kennt nur Geschäftsfähigkeit oder Nicht-Geschäftsfähigkeit. Der Vorsorgespezialist Dietmar Kurze aber weiß: "Tatsächlich gibt es einen starken Graubereich, den ich Beeinflussbarkeit nenne." Und in diesem Zustand würden viel Vorsorgevollmachten von älteren Menschen unterschrieben.